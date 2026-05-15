Лавров: у России и Индии общий настрой в вопросе поставок углеводородов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы и Нью-Дели сложился единый подход относительно поставок российских углеводородов.
«У нас общий настрой на увеличение поставок российских углеводородов, удобрений. Сотрудничество в сфере мирного атома весьма успешно развивается, равно как и в сфере мирного освоения космического пространства», — уточнил глава внешнеполитического ведомства.
Лавров также обратил внимание на активное развитие военно-технического сотрудничества между двумя странами.
Ранее Сергей Лавров отметил, что Индия крайне заинтересована в военно-техническом партнерстве с Россией, но долгое время оставалась без внешней поддержки. Сегодня же взаимодействие с РФ позволяет эффективно решать задачи по разработке технологий.