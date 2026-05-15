Перечислены самые трезвые российские регионы

Республики Северного Кавказа, а также Ставропольский край, Тува и Москва оказались в числе российских регионов с самым низким потреблением алкоголя, заявил руководитель организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.
Как уточняется, в апреле среднее употребление алкоголя составило лишь 0,02 л чистого спирта, сообщают «Известия».
Также меньше литра показатель составил в Ингушетии и Дагестане, сказал Зыков.
Средний показатель по России составил около 8 литров, сказал Зыков.
Читайте материал «Опрос показал, в каком случае россияне готовы бросить пить».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.