Визит Трампа в Китай: ключевые итоги

Итоги переговоров
Ключевые договоренности между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином были достигнуты во время двусторонней встречи за закрытыми дверями 14 мая. Американский лидер назвал первый этап переговоров «отличным».
По информации телеканала CNBC, Пекин и Вашингтон договорились:
- о развитии «конструктивных отношений на основе стратегической стабильности»;
- о сохранении перемирия в торговой войне и укреплении экономических отношений;
- о предоставлении доступа американскому бизнесу на китайский рынок;
- об увеличении объемов китайских инвестиций в промышленность США;
- об обозначении позиции относительно блокировки Ормузского пролива — Пекин выступает против перекрытия морского коридора;
- о включении в планы КНР закупок американской нефти;
- о закупках Китаем сельхозпродукции в США, в том числе сои.
Кроме того, стороны отдельно обсудили вопрос Тайваня. Си Цзиньпин подчеркнул, что угроза вооруженного противостояния между США и Китаем сохраняется в случае, если Вашингтон будет неправильно подходить к тайваньскому вопросу.
Как в Китае оценили визит президента США
Председатель КНР Си Цзиньпин высоко оценил значимость поездки Дональда Трампа в Китай.
«Это исторический визит, знаковый визит», — приводит «РИА Новости» слова Си Цзиньпина после прогулки с Трампом по парку резиденции «Чжуннаньхай» в центре Пекина.
Си Цзиньпин подчеркнул, что во время переговоров стороны достигли договоренностей об усилении китайско‑американского взаимодействия, что уже является важным достижением. Кроме того, Пекин и Вашингтон наметили план развития дальнейших отношений.
Как Трамп оценил итоги поездки
Американский президент сообщил, что в результате его общения с Си Цзиньпином страны могут заключить десятки договоренностей.
Глава Белого дома назвал председателя КНР «душевным человеком», который полностью сосредоточен на деле.
Трамп при общении с журналистами признал, что Китай и США ведут взаимный технологический шпионаж, и выразил надежду, что Пекин окажет влияние на Тегеран, чтобы приблизить урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.
Мнения экспертов
По мнению политолога‑американиста Малека Дудакова, серьезных прорывов в переговорах с Китаем США достичь не удалось, но Белый дом «трубит о виртуальных успехах».
Эксперт в своем канале в Telegram уточнил, что США разрешили продажу чипов H200 китайским компаниям, но добавил, что для Китая закупка комплектующих уже давно не проблема — чипы поступают на китайский рынок через Малайзию. В ответ в КНР пообещали, что будут покупать говядину в США. Назвать это масштабным прорывом нельзя, уверен Дудаков.
«Без конкретики прошли переговоры о поставках нефти из Америки. Сейчас нефтяной экспорт США вырос до 6 млн баррелей в сутки, но уровень добычи внутри страны не растет. Приходится распродавать свои запасы и надеяться на быстрое разрешение кризиса в Ормузском проливе. Помогать американцам выбраться из этой ловушки Пекин ожидаемо не стал», — отметил политолог.
Дудаков обратил внимание, что стороны не смогли договориться и об отмене экспорта в США редкоземельных металлов из Китая. Кроме того, Пекин не снял ограничения в отношении военной промышленности США. «Перезагрузки отношений или даже разрядки не случилось», — резюмировал американист.
Политолог Антоний Киш также уверен, что Китай и США не станут партнерами после визита Трампа в Пекин.
«Даже если Трамп и Си подпишут соглашения не рамочного, а конкретного формата, по обе стороны океана очень много противников такого сближения», — объяснил эксперт в беседе с NEWS.ru.
Он обратил внимание на готовность Китая отстаивать свои позиции. По мнению Киша, если Китай не будут устраивать предложения или условия американцев, то даже достигнутые договоренности будут «забюрократизированы». Кроме того, реализации ряда соглашений помешают противники Трампа в Америке.
Профессор, руководитель Центра азиатско‑тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН Александр Ломанов подчеркнул, что угроза роста напряжения между КНР и США остается, несмотря на позитивный фон переговоров.
Эксперт добавил, что американцы и китайцы не стремятся к противостоянию, но развитие отношений двух держав больше зависит от позиции Вашингтона, настроя Белого дома и его главы, который сейчас действует исходя из выгоды для Республиканской партии в период приближающихся выборов в Конгресс.
«Если Трамп заинтересован в том, чтобы американский избиратель считал его поездку в Пекин успешной, то до ноября его администрация будет показывать позитив в отношениях с Китаем. Неслучайно Си Цзиньпина позвали в Соединенные Штаты с ответным визитом незадолго до предстоящих выборов», — отметил Ломанов.
По прогнозу эксперта, до конца года Пекин будет стараться не инициировать конфликты с Китаем, но риск эскалации вокруг Тайваня остается высоким.