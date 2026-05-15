Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВЦИОМ: Более 72% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Опрос проведен с 4 по 6 мая 2026 года.

Источник: Комсомольская правда

Свыше 72% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ с 4 по 10 мая 2026 года.

Согласно представленному исследованию, на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 72,1% респондентов. Уровень одобрения деятельности президента за этот период составил 66,8%.

В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. 50% телефонных интервью проходили по технологии «Спутник» и 50% — по маршрутной выборке.

Напомним, проведенное накануне исследование ВЦИОМ показало, что абсолютное большинство россиян считают необходимым сохранять память о Великой Отечественной войне. С этим мнением согласны 98% респондентов.