ВЦИОМ: Более 72% россиян заявили о доверии Владимиру Путину

Свыше 72% россиян заявили о доверии президенту Владимиру Путину. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Аналитическим центром ВЦИОМ с 4 по 10 мая 2026 года.
Согласно представленному исследованию, на прямой вопрос о доверии главе государства положительно ответили 72,1% респондентов. Уровень одобрения деятельности президента за этот период составил 66,8%.
В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. 50% телефонных интервью проходили по технологии «Спутник» и 50% — по маршрутной выборке.
Напомним, проведенное накануне исследование ВЦИОМ показало, что абсолютное большинство россиян считают необходимым сохранять память о Великой Отечественной войне. С этим мнением согласны 98% респондентов.