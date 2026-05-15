«Трамп мстит Европе»: американист рассказал, почему США выводят войска из ЕС

По данным Defense News и The Wall Street Journal, Пентагон отказался от планов по размещению 4 тысяч военных в Польше. Ранее США уже анонсировали вывод 5 тысяч солдат из Германии, а Дональд Трамп пригрозил лишить американского присутствия Италию и Испанию.
Политолог Малек Дудаков связывает сокращение американского контингента с ухудшением отношений между США и Европой.
Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало нежелание европейских элит поддержать авантюру Трампа в Иране. Теперь он мстит им — сокращает по мере возможностей присутствие американских военных в Европе.
По мнению американиста, выведенные войска из Германии и Польши США могут отправить за пределы Европы — на Ближний Восток, либо в Индо-Тихоокеанский регион — более важные для США направления.
Таким образом, численность вооруженных сил США в Европе сократится примерно до 76 тысяч, отмечает Дудаков. Ранее в Конгрессе США заявили, что намерены установить для Министерства войны минимальный показатель численности американских войск в Евросоюзе — не менее 76 тысяч военных.
Получается, минус одна бригада в Германии и одна бригада в Польше — это тот максимум, на который США сейчас могут пойти.
Американист также назвал вероятную причину, по которой США приостановили переброску войск в Польшу. Речь о 4 тысячах военнослужащих второй бронетанковой бригады: их отправку отменили, хотя ротационный маневр начался еще 1 мая.
Сейчас в Польше у власти находятся либералы, а премьер-министром является ярый оппонент Трампа — Дональд Туск. С ним найти точки соприкосновения администрации Трампа крайне сложно.
Эксперт отмечает, что у Трампа в Европе почти не осталось политических союзников, после того, как Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. Джорджа Мелони, считавшаяся союзницей Трампа, де-факто его предала — не стала поддерживать кампанию в Иране, отметил эксперт.
В этой ситуации американцы показывают европейцам, что они не должны рассчитывать на гарантии безопасности США. Европейцы сами это понимают, поэтому постепенно превращают блок НАТО в чисто европейское объединение. Однако это будет очень сложно реализовать на деле. Военный потенциал Европы при отсутствии поддержки США крайне невысок.