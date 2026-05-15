«Трамп мстит Европе»: американист рассказал, почему США выводят войска из ЕС

В этой ситуации американцы показывают европейцам, что они не должны рассчитывать на гарантии безопасности США. Европейцы сами это понимают, поэтому постепенно превращают блок НАТО в чисто европейское объединение. Однако это будет очень сложно реализовать на деле. Военный потенциал Европы при отсутствии поддержки США крайне невысок.