Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Трамп мстит Европе»: американист рассказал, почему США выводят войска из ЕС

США стараются оптимизировать свое военное присутствие в Европе. Об этом Новостям Mail рассказал американист Малек Дудаков. Эксперт пояснил — у администрации Трампа очень сложные отношения с европейскими элитами, и вывод войск из стран ЕС во многом имеет символический характер.

Авторы и эксперты
Малек Дудаков
Политолог-американист
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По данным Defense News и The Wall Street Journal, Пентагон отказался от планов по размещению 4 тысяч военных в Польше. Ранее США уже анонсировали вывод 5 тысяч солдат из Германии, а Дональд Трамп пригрозил лишить американского присутствия Италию и Испанию.

Политолог Малек Дудаков связывает сокращение американского контингента с ухудшением отношений между США и Европой.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения, стало нежелание европейских элит поддержать авантюру Трампа в Иране. Теперь он мстит им — сокращает по мере возможностей присутствие американских военных в Европе.

Малек Дудаков
политолог

По мнению американиста, выведенные войска из Германии и Польши США могут отправить за пределы Европы — на Ближний Восток, либо в Индо-Тихоокеанский регион — более важные для США направления.

Таким образом, численность вооруженных сил США в Европе сократится примерно до 76 тысяч, отмечает Дудаков. Ранее в Конгрессе США заявили, что намерены установить для Министерства войны минимальный показатель численности американских войск в Евросоюзе — не менее 76 тысяч военных.

Получается, минус одна бригада в Германии и одна бригада в Польше — это тот максимум, на который США сейчас могут пойти.

Малек Дудаков
политолог

Американист также назвал вероятную причину, по которой США приостановили переброску войск в Польшу. Речь о 4 тысячах военнослужащих второй бронетанковой бригады: их отправку отменили, хотя ротационный маневр начался еще 1 мая.

Сейчас в Польше у власти находятся либералы, а премьер-министром является ярый оппонент Трампа — Дональд Туск. С ним найти точки соприкосновения администрации Трампа крайне сложно.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт отмечает, что у Трампа в Европе почти не осталось политических союзников, после того, как Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. Джорджа Мелони, считавшаяся союзницей Трампа, де-факто его предала — не стала поддерживать кампанию в Иране, отметил эксперт.

В этой ситуации американцы показывают европейцам, что они не должны рассчитывать на гарантии безопасности США. Европейцы сами это понимают, поэтому постепенно превращают блок НАТО в чисто европейское объединение. Однако это будет очень сложно реализовать на деле. Военный потенциал Европы при отсутствии поддержки США крайне невысок.

Малек Дудаков
политолог

Ранее Politico со ссылкой на источники сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет единолично принял решение по отмене отправки американских военнослужащих в Польшу. Отмечалось, что это стало неожиданным приказом как для сотрудников Пентагона, так и для европейских союзников.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше