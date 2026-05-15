Эксперт: почему Киеву опасно давать гарантии НАТО по 5-й статье

Украина уже де-факто находится в составе Североатлантического альянса, но с важными оговорками, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев. Он также обратил внимание на инициативу альянса, которую назвал крайне опасной для всего человечества.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Ранее генсек НАТО призвал союзников ежегодно направлять на помощь Украине по 0,25% от ВВП. Инициатива столкнулась с жестким сопротивлением членов альянса, сообщило издание Politico.

«Украина де-факто состоит в НАТО, правда, не до конца, потому что НАТО — организация американская. Американцы вроде не возражают, но и не настаивают, потому что деньги деньгами, а та же знаменитая статья о совместной обороне — другое дело. Если украинцы русский самолет собьют? Что будет? НАТО будет вступать в войну? Воевать-то американцам придется», — объяснил собеседник «Ленты.ру».

Журавлев отметил, что если европейские страны решатся на полномасштабную войну с применением ядерного оружия, их ресурсов хватит ненадолго. Однако если в конфликт вступят США, последствия станут катастрофой для всей планеты. По словам эксперта, и у Вашингтона, и у Москвы накоплено такое количество боеголовок, что их применение приведет к ужасающим последствиям. Именно поэтому, считает он, инициатива по предоставлению Украине гарантий безопасности по 5-й статье Устава НАТО (о коллективной обороне) несет в себе огромную угрозу.

«Они почему и полуприняли Украину. Вроде как приняли, но прав требовать применения не дали. Вот где вопрос», — подвел итог Журавлев.

Бывший главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис ранее допустил, что Вашингтон способен пересмотреть масштаб своего военного присутствия в ряде европейских стран. Американский контингент, по его мнению, могут сократить в Великобритании, Испании и Италии. Причиной возможного вывода части американских войск названы действия и заявления этих государств на фоне конфликта США с Ираном.

