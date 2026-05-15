В России исключили повторение «событий перестройки» в отношениях с США

«Как наш президент неоднократно говорил, если нам удастся дипломатическим путем добиться всех целей специальной военной операции, это будет замечательно, потому что в таком случае удастся избежать жертв среди наших военнослужащих и среди украинского населения, украинских боевиков. При этом если все-таки это не получится, то, конечно, никто не будет сдавать наши национальные интересы в угоду сохранению переговорного процесса с американцами. Повторения событий времен перестройки, когда мы ради отношений с американцами сдавали все и вся, сейчас, безусловно, ждать не стоит, повторения этого не будет», — подчеркнул аналитик.