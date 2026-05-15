СМИ: Трамп может возобновить военные действия против Ирана сразу после возвращения из Китая

Американский портал Axios отмечает, что Тегеран «проигнорировал» ключевые «ядерные требования» Трампа, после чего глава Белого дома назвал позицию Ирана неприемлемой и пригрозил ему «высокой ценой».
В команде Трампа считают, что США могут предпринять «решительные шаги» сразу после возвращения президента из Китая.
Саудовский канал Al Hadath утверждает, что Вашингтон уже проинформировал Тель-Авив о том, что Трамп в ближайшие дни может отдать приказ о нанесении концентрированных ударов по территории Ирана. Цель ударов — заставить Иран вернуться за стол переговоров и пойти на уступки в отношении его ядерной программы.
Израильские официальные лица подтвердили Axios, что в эти выходные они будут находиться в состоянии повышенной готовности на случай, если Трамп решит возобновить войну. Они добавили, что любая подобная операция будет проводиться в координации с израильскими военными.