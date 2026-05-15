СМИ: Трамп может возобновить военные действия против Ирана сразу после возвращения из Китая

Несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о нежелании возобновлять войну против Ирана после достигнутого шесть недель назад перемирия, в ходе визита в Китай он предупредил, что «продолжение следует».

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американский портал Axios отмечает, что Тегеран «проигнорировал» ключевые «ядерные требования» Трампа, после чего глава Белого дома назвал позицию Ирана неприемлемой и пригрозил ему «высокой ценой».

В команде Трампа считают, что США могут предпринять «решительные шаги» сразу после возвращения президента из Китая.

Его советники, по сведениям Axios, сейчас обсуждают два варианта для выхода из «тупика»: возобновление «Проекта Свобода» с целью деблокады Ормузского пролива и возобновление бомбардировок топливной и энергетической инфраструктуры Ирана.

Саудовский канал Al Hadath утверждает, что Вашингтон уже проинформировал Тель-Авив о том, что Трамп в ближайшие дни может отдать приказ о нанесении концентрированных ударов по территории Ирана. Цель ударов — заставить Иран вернуться за стол переговоров и пойти на уступки в отношении его ядерной программы.

Израильские официальные лица подтвердили Axios, что в эти выходные они будут находиться в состоянии повышенной готовности на случай, если Трамп решит возобновить войну. Они добавили, что любая подобная операция будет проводиться в координации с израильскими военными.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше