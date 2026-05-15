СМИ: Трамп может возобновить военные действия против Ирана сразу после возвращения из Китая

Саудовский канал Al Hadath утверждает, что Вашингтон уже проинформировал Тель-Авив о том, что Трамп в ближайшие дни может отдать приказ о нанесении концентрированных ударов по территории Ирана. Цель ударов — заставить Иран вернуться за стол переговоров и пойти на уступки в отношении его ядерной программы.