Политолог: есть ли связь между визитами Трампа и Путина в Китай

Эксперт уточнил, что Трамп должен был прибыть в Китай еще в марте. Однако из-за военного конфликта в Иране его визит перенесли. Таким образом, близкие по датам поездки Трампа и Путина в КНР никак не привязаны друг к другу — у каждого из лидеров есть собственный график и задачи.
Хотя сами визиты независимы, темы для переговоров, по мнению политолога, неизбежно пересекаются. Светов считает, что американская сторона в разговоре с китайскими партнерами, среди прочего, поднимала вопрос Украины. В свою очередь, диалог Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, естественно, будет касаться ситуации на Ближнем Востоке и войны США с Ираном.
Светов также напомнил о заявлениях американских аналитиков. Они утверждали, что Дональд Трамп попытается повлиять на Си Цзиньпина, чтобы тот прекратил поддержку РФ. Кроме того, во время телефонного разговора с Путиным президент США просил, чтобы Россия не оказывала содействие Китаю. «Это обычная тактика американцев — разделить людей и властвовать. Она уже не удивляет», — добавил эксперт.
Ранее в СМИ появились сведения о том, что президент России может отправиться в Пекин с однодневной поездкой в середине следующей недели — 20 мая. Как сообщают журналисты из Гонконга, этот визит носит рутинный характер и вписывается в график регулярных контактов между Москвой и Пекином.