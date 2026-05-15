Политолог: есть ли связь между визитами Трампа и Путина в Китай

Визиты президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина в Китай не имеют прямой связи друг с другом. Об этом NEWS.ru рассказал политолог Юрий Светов. Он подчеркнул, что поездки обоих лидеров планировались задолго до текущих событий, и один визит не является реакцией на другой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в СМИ пытаются трактовать приезды лидеров США и РФ в Китай так: вот Трамп побывал в КНР, и Путин сразу полетел туда. Это не так. Визит главы Белого дома, как и поездка главы России, планировался достаточно давно», — объяснил собеседник NEWS.ru.

Эксперт уточнил, что Трамп должен был прибыть в Китай еще в марте. Однако из-за военного конфликта в Иране его визит перенесли. Таким образом, близкие по датам поездки Трампа и Путина в КНР никак не привязаны друг к другу — у каждого из лидеров есть собственный график и задачи.

Хотя сами визиты независимы, темы для переговоров, по мнению политолога, неизбежно пересекаются. Светов считает, что американская сторона в разговоре с китайскими партнерами, среди прочего, поднимала вопрос Украины. В свою очередь, диалог Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, естественно, будет касаться ситуации на Ближнем Востоке и войны США с Ираном.

Светов также напомнил о заявлениях американских аналитиков. Они утверждали, что Дональд Трамп попытается повлиять на Си Цзиньпина, чтобы тот прекратил поддержку РФ. Кроме того, во время телефонного разговора с Путиным президент США просил, чтобы Россия не оказывала содействие Китаю. «Это обычная тактика американцев — разделить людей и властвовать. Она уже не удивляет», — добавил эксперт.

Ранее в СМИ появились сведения о том, что президент России может отправиться в Пекин с однодневной поездкой в середине следующей недели — 20 мая. Как сообщают журналисты из Гонконга, этот визит носит рутинный характер и вписывается в график регулярных контактов между Москвой и Пекином.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше