Ученые нашли следы гигантского кальмара у берегов Австралии

В ходе экспедиции исследователи изучали подводные каньоны Кейп-Рейндж и Клоутс примерно в 1,2 тыс. км к северу от Перта. Специалисты собрали более 1 тыс. образцов на глубине до 4 510 м и использовали анализ экологической ДНК, которая остается в морской воде от животных. В ходе анализа они смогли идентифицировать виды, обитающие в глубоководных районах океана.
Следы гигантского кальмара Architeuthis dux выявили в шести образцах из обоих каньонов. Ученые также обнаружили ДНК глубоководных китообразных, включая карликового кашалота (Kogia breviceps) и клюворыла Кювье (Ziphius cavirostris).
Обнаружение следов гигантского кальмара действительно будоражит воображение людей, но это лишь часть гораздо более масштабной картины.
Всего исследование позволило определить 226 видов из 11 крупных групп животных, среди них кальмары, морские млекопитающие, иглокожие, книдарии и редкие глубоководные рыбы. Кроме того, специалисты нашли десятки видов, ранее не фиксировавшихся в водах Западной Австралии.
Ученые отметили, что подводные каньоны оказались богатыми экосистемами, которые раньше почти не изучались из-за экстремальной глубины. Авторы работы утверждают, что новые данные помогут в планировании морских парков, мониторинге окружающей среды и защите глубоководных экосистем Индийского океана.
Журнал Popular Science 15 марта сообщил об обнаружении редких синих китов в водах к югу от острова Нантакет в штате Массачусетс. Первого кита Balaenoptera musculus морские биологи заметили 27 февраля, во второй раз двое млекопитающих были замечены в 24 км к югу от Мартас-Винъярда.