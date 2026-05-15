«Прижать Пекин к ногтю не получилось»: эксперт оценил итоги поездки Трампа в КНР

Эксперт обратил внимание, что американский лидер зачастую преувеличивает свои успехи и победы, поэтому его заявления не всегда стоит принимать за чистую монету.
Трамп оценил пекинский саммит в своем стиле. Мы уже много раз слышали о «фантастических» сделках и победах, которые на поверку оказывались пшиком. Здесь тоже не стоит переоценивать красивые слова и жесты.
Самое главное, что КНР и США в принципе организовали такой саммит и проявили волю к налаживанию отношений, которые сам Трамп в 2018 году и обрушил своей торговой войной, отметил собеседник Новостей Mail.
По мнению Зуенко, по итогам переговоров можно ожидать небольшого послабления тарифов и некоторых новых торговых сделок — в том числе в части покупки американской нефти.
Но самого главного не произойдет — Вашингтон не откажется от политики сдерживания развития КНР. Саммит зафиксировал повышение статуса Китая в международных делах. В Вашингтоне поняли, что прижать Пекин к ногтю не получится. Неудачи в Иране способствовали сговорчивости Трампа.
По мнению Зуенко, для России итоги американо-китайского саммита не имеют принципиального значения — Китай не изменит политики в отношении РФ.
Американская нефть не сможет конкурировать для китайских покупателей с российской. Торговля сохранится на прежнем объеме, а, учитывая нынешний рост цен на энергоносители, по итогам 2026 года можно ожидать очередного рекорда.
Комментируя предстоящую поездку Владимира Путина в Китай, эксперт отметил, что визит российского лидера никак не связан с визитом Трампа.
О нем договорились заранее и, в отличие от встречи с американским президентом, он носит характер планового, можно даже сказать «рутинного». Список тем для обсуждения хорошо известен — по ним ведется планомерная работа, тут нет места для экспромтов и импровизации. Речь о совершенствовании платежных систем, газопроводе «Сила Сибири-2», упрощении трансграничных процедур.
Ранее сообщалось о завершении визита Трампа в Китай. По информации CNN, самолет президента США вылетел из Пекина. Это была первая поездка Дональда Трампа в Китай с 2017 года.