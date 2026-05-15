«Прижать Пекин к ногтю не получилось»: эксперт оценил итоги поездки Трампа в КНР

С 13 по 15 мая состоялся визит Дональда Трампа в Китай, в рамках которого прошла встреча американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином. Свою поездку в КНР Трамп назвал «успешной и незабываемой», отметив, что американцам удалось заключить «фантастические торговые сделки». Итоги визита Трампа в Китай и его значение для России Новостям Mail прокомментировал ведущий научный сотрудник МГИМО Иван Зуенко. Подробнее — в материале.

Авторы и эксперты
Иван Зуенко
Эксперт
Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Эксперт обратил внимание, что американский лидер зачастую преувеличивает свои успехи и победы, поэтому его заявления не всегда стоит принимать за чистую монету.

Трамп оценил пекинский саммит в своем стиле. Мы уже много раз слышали о «фантастических» сделках и победах, которые на поверку оказывались пшиком. Здесь тоже не стоит переоценивать красивые слова и жесты.

Самое главное, что КНР и США в принципе организовали такой саммит и проявили волю к налаживанию отношений, которые сам Трамп в 2018 году и обрушил своей торговой войной, отметил собеседник Новостей Mail.

По мнению Зуенко, по итогам переговоров можно ожидать небольшого послабления тарифов и некоторых новых торговых сделок — в том числе в части покупки американской нефти.

Но самого главного не произойдет — Вашингтон не откажется от политики сдерживания развития КНР. Саммит зафиксировал повышение статуса Китая в международных делах. В Вашингтоне поняли, что прижать Пекин к ногтю не получится. Неудачи в Иране способствовали сговорчивости Трампа.

По мнению Зуенко, для России итоги американо-китайского саммита не имеют принципиального значения — Китай не изменит политики в отношении РФ.

Американская нефть не сможет конкурировать для китайских покупателей с российской. Торговля сохранится на прежнем объеме, а, учитывая нынешний рост цен на энергоносители, по итогам 2026 года можно ожидать очередного рекорда.

Комментируя предстоящую поездку Владимира Путина в Китай, эксперт отметил, что визит российского лидера никак не связан с визитом Трампа.

О нем договорились заранее и, в отличие от встречи с американским президентом, он носит характер планового, можно даже сказать «рутинного». Список тем для обсуждения хорошо известен — по ним ведется планомерная работа, тут нет места для экспромтов и импровизации. Речь о совершенствовании платежных систем, газопроводе «Сила Сибири-2», упрощении трансграничных процедур.

Ранее сообщалось о завершении визита Трампа в Китай. По информации CNN, самолет президента США вылетел из Пекина. Это была первая поездка Дональда Трампа в Китай с 2017 года.

