Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 мая: главное

Представитель Кремля ответил на вопросы журналистов. Редакция Новостей Mail публикует ключевые заявления, сделанные на брифинге пресс-секретарем президента России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена.

Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление. Поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, мы просто не хотим забегать вперед.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС)

На повестке визита Путина в КНР — весь комплекс двусторонних отношений.

Кремль назвал объем торгово-экономического взаимодействия РФ и Китая солидным.

В ходе визита Путина в КНР будет возможность обменяться с китайской стороной мнениями по контактам Пекина и Вашингтона.

Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай.

Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки на острове.

15 мая Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Выступление президента будет открытым для СМИ.

Президент сегодня продолжит в середине дня заниматься вопросами экономики.

Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ (цитата по «Интерфаксу»)
