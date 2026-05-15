Брифинг пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 15 мая: главное

Визит президента России Владимира Путина в Китай состоится совсем скоро, подготовка к нему уже завершена.
Мы сделаем совсем-совсем скоро официальное объявление. Поскольку мы это делаем по согласованию с нашими китайскими друзьями, мы просто не хотим забегать вперед.
На повестке визита Путина в КНР — весь комплекс двусторонних отношений.
Кремль назвал объем торгово-экономического взаимодействия РФ и Китая солидным.
В ходе визита Путина в КНР будет возможность обменяться с китайской стороной мнениями по контактам Пекина и Вашингтона.
Москва отслеживает информацию об итогах визита президента США Дональда Трампа в Китай.
Россия поддерживает контакты с руководством Кубы на фоне тяжелой гуманитарной обстановки на острове.
15 мая Владимир Путин проведет совещание по экономическим вопросам. Выступление президента будет открытым для СМИ.
