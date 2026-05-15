ВС России нанесли три удара возмездия по объектам ОПК ВСУ за неделю

«С 12 по 15 мая в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и два групповых удара высокоточным оружием большой дальности, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами “Кинжал”, и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины, объекты топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, используемые ВСУ, военные аэродромы, места сборки, хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, горючего, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников», — говорится в сообщении.