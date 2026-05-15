Поиск Яндекса
Ричмонд
+12°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде рассказали, как Россия будет выстраивать отношения с США

России необходимо выстраивать отношения с США на основе собственных национальных интересов, учитывая при этом намерения и «реальные дела» Вашингтона. Так председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин ответил на вопрос «Газеты.Ru» о принципах развития отношений Москвы и Вашингтона сегодня.

Источник: Reuters

«[Необходимо] выстраивать эту политику умно, чувствуя намерения и реальные дела партнера, в данном случае Соединенных Штатов Америки, проводя свою линию. Самое главное — пытаться понять, в чем замысел партнера. В данном случае по международным делам сделать это непросто с учетом специфики характера [президента США Дональда] Трампа и членов его команды, но можно вполне. Наверняка эти усилия предпринимаются ежедневно», — подчеркнул дипломат.

По словам Карасина, «надо хорошо понимать» как сегодняшний и завтрашний день, так и более отдаленную перспективу отношений России и США не только в военно-политической, но и в экономической и гуманитарной сферах.

«Этим мы занимаемся», — подытожил он.

До этого заместитель руководителя МИД РФ Александр Панкин заявил, что Вашингтон предпринимает действия в ущерб России, несмотря на переговорный процесс по урегулированию конфликта на Украине.

В качестве примера он привел «всевозможные санкции», список которых увеличивается.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше