LRT: экс-премьера Литвы подозревают в незаконном обогащении

Правоохранительные органы Литвы в четверг предъявили бывшему премьер-министру Литвы Гинтаутасу Палуцкасу обвинение в незаконном обогащении.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Литовский телерадиовещатель LRT сообщает, что обвинения в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения были выдвинуты против политика после его визита в антикоррупционную Службу специальных расследований (STT).

​ «Да, подозрения предъявлены. В незаконном обогащении», — сказал Палуцкас журналистам. Позже эту новость подтвердила Генеральная прокуратура Литвы.

​Согласно материалам дела, с 2010 по 2024 год Палуцкас и его супруга приобрели активы, включая недвижимость, транспортные средства и ценные бумаги, на сумму около 344 578 евро.

Источники этих доходов чета в указанный период не зарегистрировала, говорится в статье. Палуцкас отрицает выдвинутые обвинения, утверждая, что может обосновать источники средств, использованных для приобретения активов.

LRT напоминает, что политик подал в отставку с поста премьер-министра в прошлом году после того, как правоохранительные органы начали досудебное расследование его прошлой деятельности и деловых отношений.

В начале мая 2026 года сейм в упрощенном порядке лишил Палуцкаса депутатской неприкосновенности, на что политик сам согласился. Он также приостановил свое членство в «Социал-демократической партии Литвы». При этом Палуцкас заявил, что не откажется от своего места в сейме, несмотря на предъявленные обвинения.

Литва: история, политика и роль в современной Европе
Литва — государство в Северо-Восточной Европе, которое сегодня играет довольно активную роль в политике региона. В этом материале разбираем, где находится Литва, как она формировалась исторически, какое значение имеет сегодня и какие особенности отличают страну от соседей.
Читать дальше