LRT: экс-премьера Литвы подозревают в незаконном обогащении

Литовский телерадиовещатель LRT сообщает, что обвинения в рамках досудебного расследования злоупотребления служебным положением и незаконного обогащения были выдвинуты против политика после его визита в антикоррупционную Службу специальных расследований (STT).
«Да, подозрения предъявлены. В незаконном обогащении», — сказал Палуцкас журналистам. Позже эту новость подтвердила Генеральная прокуратура Литвы.
Источники этих доходов чета в указанный период не зарегистрировала, говорится в статье. Палуцкас отрицает выдвинутые обвинения, утверждая, что может обосновать источники средств, использованных для приобретения активов.
LRT напоминает, что политик подал в отставку с поста премьер-министра в прошлом году после того, как правоохранительные органы начали досудебное расследование его прошлой деятельности и деловых отношений.
В начале мая 2026 года сейм в упрощенном порядке лишил Палуцкаса депутатской неприкосновенности, на что политик сам согласился. Он также приостановил свое членство в «Социал-демократической партии Литвы». При этом Палуцкас заявил, что не откажется от своего места в сейме, несмотря на предъявленные обвинения.