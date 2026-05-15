NYT: в Европе начали использовать против Трампа «тактику Трампа»

Канцлер Германии Фридрих Мерц привел Трампа в ярость, когда сказал, что у США нет «плана действий» в Иране, а Тегеран «унижает» Вашингтон на переговорах о мирном соглашении. После этого Пентагон неожиданно заявил, что в качестве «наказания» обдумывает вывод из ФРГ 5000 американских военнослужащих. Несмотря на это, Мерц и его советники, как утверждает NYT, «сохраняли спокойствие», а канцлер не извинился перед Трампом.
Они выражают свое разочарование действиями Трампа и его администрации без особых угрызений совести, отмечает газета.
Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в апреле заявил, что «сыт по горло» давлением со стороны Трампа из-за войны в Иране. Его итальянская коллега Джорджа Мелони, которая считалась ключевым европейским союзником Трампа, назвала критику президента США в адрес папы Льва XIV «неприемлемой». После встречи с госсекретарем Марко Рубио на прошлой неделе Мелони не отказалась от своего мнения. Она сказала, что у нее с Рубио состоялся «откровенный диалог между союзниками, которые защищают свои собственные национальные интересы».
Что касается Мерца, то он не ответил прямо на вопрос о том, будет ли по-прежнему критиковать Трампа. Канцлер сказал, что не отказывается от работы с главой Белого дома, но позже предупредил: «Нет смысла вступать в споры (с Трампом) в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло».
Издание считает, что Трамп создал и выстроил свой политический бренд благодаря этому принципу. Список высказываний и действий, за которые его просили извиниться, но он не пошел на это, длинный и постоянно растет, заключает газета.