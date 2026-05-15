NYT: в Европе начали использовать против Трампа «тактику Трампа»

Европейские лидеры, столкнувшись с последствиями войны США в Иране, публично раскритиковали президента Дональда Трампа. И они не отказались от жесткой риторики, несмотря на последовавшие гнев и давление Трампа, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Канцлер Германии Фридрих Мерц привел Трампа в ярость, когда сказал, что у США нет «плана действий» в Иране, а Тегеран «унижает» Вашингтон на переговорах о мирном соглашении. После этого Пентагон неожиданно заявил, что в качестве «наказания» обдумывает вывод из ФРГ 5000 американских военнослужащих. Несмотря на это, Мерц и его советники, как утверждает NYT, «сохраняли спокойствие», а канцлер не извинился перед Трампом.

Отказываясь отступать и извиняться, Мерц использовал тактику, которая пользуется все большей популярностью у европейских лидеров, вызвавших недовольство Трампа во время войны против Ирана.

Они выражают свое разочарование действиями Трампа и его администрации без особых угрызений совести, отмечает газета.

Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер в апреле заявил, что «сыт по горло» давлением со стороны Трампа из-за войны в Иране. Его итальянская коллега Джорджа Мелони, которая считалась ключевым европейским союзником Трампа, назвала критику президента США в адрес папы Льва XIV «неприемлемой». После встречи с госсекретарем Марко Рубио на прошлой неделе Мелони не отказалась от своего мнения. Она сказала, что у нее с Рубио состоялся «откровенный диалог между союзниками, которые защищают свои собственные национальные интересы».

Что касается Мерца, то он не ответил прямо на вопрос о том, будет ли по-прежнему критиковать Трампа. Канцлер сказал, что не отказывается от работы с главой Белого дома, но позже предупредил: «Нет смысла вступать в споры (с Трампом) в такой обстановке. Если посмотреть на тех, кто это делал, им не повезло».

При этом NYT подчеркивает, что тактика «не отступать, не извиняться» хорошо знакома Трампу. Она одна из его любимых.

Издание считает, что Трамп создал и выстроил свой политический бренд благодаря этому принципу. Список высказываний и действий, за которые его просили извиниться, но он не пошел на это, длинный и постоянно растет, заключает газета.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше