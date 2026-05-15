Эммануэль Макрон: биография, карьера, президентские сроки, скандалы, личная жизнь

В 2008 году Макрон начал работать инвестиционным банкиром в частном банке Rothschild & Cie. Он занимался реструктуризацией долгов и слияниями компаний — например, провел сделку по поглощению Nestle компанией Pfizer. Благодаря успешным сделкам и быстрому карьерному росту Макрон заработал около €3 млн между 2010—2012 годами (в тот момент он уже занимал должность партнера) и получил прозвище «Моцарт финансов». СМИ утверждали, что для построения впечатляющей карьеры в банковском секторе Макрону пришлось погрузиться в мир финансовых интриг и заработать себе имя и авторитет. Он проработал в банке до 2012 года, после чего вернулся на государственную службу.