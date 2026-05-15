Грузия анонсировала возобновление диалога с США

«С нашей стороны выражена очень четкая позиция: мы готовы обсудить все детали и обновить стратегическое партнерство с США на основе конкретного плана», — цитирует грузинского премьера «Лента.ру» со ссылкой на «РИА Новости».
По его словам, диалог между Тбилиси и Вашингтоном может стартовать уже в конце мая. Конкретные пункты повестки пока не раскрываются. Кобахидзе назвал этот процесс главным индикатором того, что отношения между двумя странами возобновились после временной паузы.
Ранее глава грузинского правительства признавал, что Грузия находится «в режиме стратегического терпения» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Он также отмечал, что нынешняя администрация Белого дома ведет себя пассивно.