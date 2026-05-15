Поиск Яндекса
Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Грузия анонсировала возобновление диалога с США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна готова сесть за стол переговоров с США и пересмотреть формат стратегического партнерства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«С нашей стороны выражена очень четкая позиция: мы готовы обсудить все детали и обновить стратегическое партнерство с США на основе конкретного плана», — цитирует грузинского премьера «Лента.ру» со ссылкой на «РИА Новости».

По его словам, диалог между Тбилиси и Вашингтоном может стартовать уже в конце мая. Конкретные пункты повестки пока не раскрываются. Кобахидзе назвал этот процесс главным индикатором того, что отношения между двумя странами возобновились после временной паузы.

Ранее глава грузинского правительства признавал, что Грузия находится «в режиме стратегического терпения» в отношениях с президентом США Дональдом Трампом. Он также отмечал, что нынешняя администрация Белого дома ведет себя пассивно.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше