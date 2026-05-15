Bloomberg: ОАЭ пытались убедить страны Персидского залива «скоординированно» ударить по Ирану

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что вскоре после начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайан провел серию телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Тани.
Во время телефонных разговоров он напомнил своим коллегам, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят шесть стран, был основан в 1981 году именно из-за угроз, которые «представляла исламская революция в Иране», произошедшая 1979 году.
Администрация Дональда Трампа знала о переговорах в Персидском заливе по инициативе ОАЭ и хотела, чтобы Саудовская Аравия и Катар присоединились к скоординированному военному ответу.
В качестве демарша ОАЭ в конце апреля решили выйти из картеля ОПЕК, пересмотреть свое членство в региональных организациях, включая ССАГПЗ, а также наладить более тесные отношения с Израилем. Один из источников рассказал, что Эмираты в сотрудничестве с Израилем пытаются засекать готовящиеся атаки Ирана и отражать их, обмениваются разведданными и обсуждают цели на иранской территории.
Кроме того, как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, в марте и апреле ОАЭ единолично осуществляли ограниченные атаки на Иран. Издание отмечает, что Саудовская Аравия в марте тоже нанесла точечные удары по силам Ирана, а Катар рассматривал такую возможность. Но в итоге обе страны отказались от этих планов и предпочли деэскалацию.
Бахрейн и Кувейт, которые обычно действуют «в ногу» с Саудовской Аравией, предпочли остаться в стороне от конфликта. Оман вообще не собирался вступать в конфликт, учитывая его более тесные связи с Ираном.
Более того, Бахрейн, Кувейт и Оман пытались отговорить Трампа от начала войны, опасаясь, что Иран выступит против них и американских баз, расположенных на их территории. В предыдущие несколько лет они работали над улучшением отношений с Ираном, надеясь, что это стабилизирует ситуацию в регионе и увеличит инвестиции в их экономику.