Bloomberg: ОАЭ пытались убедить страны Персидского залива «скоординированно» ударить по Ирану

ОАЭ призывали соседние государства, включая Саудовскую Аравию и Катар, принять участие в скоординированном военном ответе на авиаудары Ирана, и были разочарованы, когда те отказались.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщает, что вскоре после начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля президент ОАЭ Мухаммед ибн Заид Аль Нахайан провел серию телефонных переговоров с лидерами стран Персидского залива, включая наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Сальмана Аль Тани.

Эмиратский президент пытался убедить соседей принять «коллективные меры» для сдерживания Ирана.

Во время телефонных разговоров он напомнил своим коллегам, что Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, в который входят шесть стран, был основан в 1981 году именно из-за угроз, которые «представляла исламская революция в Иране», произошедшая 1979 году.

Администрация Дональда Трампа знала о переговорах в Персидском заливе по инициативе ОАЭ и хотела, чтобы Саудовская Аравия и Катар присоединились к скоординированному военному ответу.

Однако, по словам источников, главы королевств залива отказали Эмиратам, подчеркнув, что «это не их война». В результате и без того напряженные отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией ухудшились.

Очередным ударом стало то, что, по мнению ОАЭ, с эмиратцами «недостаточно консультировались», выбирая Пакистан в качестве посредника между США и Ираном.

В качестве демарша ОАЭ в конце апреля решили выйти из картеля ОПЕК, пересмотреть свое членство в региональных организациях, включая ССАГПЗ, а также наладить более тесные отношения с Израилем. Один из источников рассказал, что Эмираты в сотрудничестве с Израилем пытаются засекать готовящиеся атаки Ирана и отражать их, обмениваются разведданными и обсуждают цели на иранской территории.

Кроме того, как утверждает Bloomberg со ссылкой на источники, в марте и апреле ОАЭ единолично осуществляли ограниченные атаки на Иран. Издание отмечает, что Саудовская Аравия в марте тоже нанесла точечные удары по силам Ирана, а Катар рассматривал такую возможность. Но в итоге обе страны отказались от этих планов и предпочли деэскалацию.

Бахрейн и Кувейт, которые обычно действуют «в ногу» с Саудовской Аравией, предпочли остаться в стороне от конфликта. Оман вообще не собирался вступать в конфликт, учитывая его более тесные связи с Ираном.

Более того, Бахрейн, Кувейт и Оман пытались отговорить Трампа от начала войны, опасаясь, что Иран выступит против них и американских баз, расположенных на их территории. В предыдущие несколько лет они работали над улучшением отношений с Ираном, надеясь, что это стабилизирует ситуацию в регионе и увеличит инвестиции в их экономику.

