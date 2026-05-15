Эксперт объяснил, почему ЕС перестал поддерживать гегемонию США

По словам эксперта, европейцы изначально полагали, что участвуют в продвижении гегемонии всего Запада, включая самих себя. Однако на деле они лишь исполняли решения США, даже когда те противоречили их собственным национальным интересам. Особенно остро этот конфликт проявился в отношениях с Россией.
«Как раз на российском направлении Европейский союз практически разорвало между полюсами. Потому что в 22-м году им говорят: “Мы воюем с Россией до конца, на победу”. И когда они полностью в это вкладываются, то есть они все ставят на зеро, тогда приходит Трамп и говорит: “Нет, ребята, мы передумали”. И им становится плохо, потому что зеро не сыграло, а экономики уже нет практически — во всяком случае значительной ее части», — констатировал собеседник ИС «Вести».
Сейчас европейцы, по словам политолога, проводят самостоятельную внешнюю политику. Она остается антагонистической по отношению к России, но строится на иных принципах, чем политика Соединенных Штатов. Ищенко добавил, что европейские страны всеми силами мешают работе администрации Трампа, буквально вставляя ей палки в колеса.
Эксперт отметил, что Соединенные Штаты умудрились настроить против себя практически весь мир. По его словам, именно этим объясняется хаотичность и непоследовательность решений, которые Вашингтон принимает в последнее время.
«Со всеми — и с бывшими союзниками, и с бывшими противниками, абсолютно со всеми — Соединенные Штаты пришли в позицию антагонистического противостояния», — заявил Ищенко. Из-за этого, считает эксперт, американские власти мечутся: то угрожают Ирану чуть ли не полномасштабной войной, то внезапно начинают искать примирения со всеми подряд.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил с резким предупреждением в адрес Евросоюза. По его словам, если в объединении отменят право национального вето, это запустит механизм разрушения всей структуры. Фицо назвал такой шаг точкой отсчета для распада ЕС. Свое заявление словацкий премьер сделал ранее, подчеркнув критическую важность сохранения суверенных прав государств внутри союза.