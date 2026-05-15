Американист рассказал, как Китай переиграл США

По мнению американиста, темы торговых войн, Ирана и искусственного интеллекта во время визита Трампа в Пекин отошли на второй план. Дудаков отмечает, что американцы изначально пытались сделать Иран разменной монетой по тайваньскому вопросу, но желаемого результата не получили.
Китайская сторона хоть и поддержала открытие Ормуза, но оказывать давление на Иран она вряд ли будет. Как и отказываться от закупок дешевой иранской нефти. Американский президент де-факто признал слабость позиции США.
Эксперт обращает внимание на то, как Трамп объяснил слабую позицию США. Он не стал вспоминать свою авантюру в Иране, зато в очередной раз озвучил ошибки предыдущего президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, именно при Байдене начался процесс упадка Америки.
Дудаков считает, что по тайваньскому вопросу пространство для маневра у Белого дома ограничено.
Антикитайские ястребы разорвут Трампа на части, если тот заморозит продажу вооружений Тайбэю. Вывод американских военных инструкторов с острова возможен, но радикальным образом на обстановку не повлияет.
Эксперт также обращает внимание на изменение баланса сил в самом Тайване — впереди местные выборы, на которых лидирует оппозиция из Гоминьдана. Именно представители Гоминьдана несколько месяцев блокируют принятие нового военного бюджета и закупку оружия у США.
Арсеналы же ракет и систем ПВО, которые были нужны Пентагону в Азии, спустили в Иране. Нет ничего удивительно, что и Трампу между строк приходится признавать резкое ослабление позиций США в конкуренции с Китаем.