Американист рассказал, как Китай переиграл США

Команда Дональда Трампа завязла в тяжелых переговорах с властями Китая, пишет политолог Малек Дудаков в своем телеграм-канале. Эксперт отмечает, что впервые ключевой темой стал вопрос Тайваня — именно его Пекин обозначил главной темой диалога с Вашингтоном.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению американиста, темы торговых войн, Ирана и искусственного интеллекта во время визита Трампа в Пекин отошли на второй план. Дудаков отмечает, что американцы изначально пытались сделать Иран разменной монетой по тайваньскому вопросу, но желаемого результата не получили.

Китайская сторона хоть и поддержала открытие Ормуза, но оказывать давление на Иран она вряд ли будет. Как и отказываться от закупок дешевой иранской нефти. Американский президент де-факто признал слабость позиции США.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт обращает внимание на то, как Трамп объяснил слабую позицию США. Он не стал вспоминать свою авантюру в Иране, зато в очередной раз озвучил ошибки предыдущего президента США Джо Байдена. По мнению Трампа, именно при Байдене начался процесс упадка Америки.

Дудаков считает, что по тайваньскому вопросу пространство для маневра у Белого дома ограничено.

Антикитайские ястребы разорвут Трампа на части, если тот заморозит продажу вооружений Тайбэю. Вывод американских военных инструкторов с острова возможен, но радикальным образом на обстановку не повлияет.

Малек Дудаков
политолог

Эксперт также обращает внимание на изменение баланса сил в самом Тайване — впереди местные выборы, на которых лидирует оппозиция из Гоминьдана. Именно представители Гоминьдана несколько месяцев блокируют принятие нового военного бюджета и закупку оружия у США.

Арсеналы же ракет и систем ПВО, которые были нужны Пентагону в Азии, спустили в Иране. Нет ничего удивительно, что и Трампу между строк приходится признавать резкое ослабление позиций США в конкуренции с Китаем.

Малек Дудаков
политолог

Ранее ведущий научный сотрудник МГИМО Иван Зуенко в беседе с Новостями Mail оценил итоги визита Трампа в Китай и их значение для России. Эксперт считает, что американо-китайский саммит не имеет для Москвы принципиального значения — Китай не станет менять курс в отношении России.

