Эксперт: почему роль главного посредника в Азии принадлежит РФ

Россия способна и обязана взять на себя роль главного дипломатического медиатора между ключевыми центрами силы в Азии. Такую позицию озвучил политолог и публицист Юрий Светов в беседе с ИС «Вести».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Евгений Мессман/ТАСС

По его словам, именно Азия сегодня превращается в эпицентр формирования нового мирового порядка. Москва уже активно работает на этом направлении. Как считает Светов, у Российской Федерации есть все шансы выступить посредником в разрешении противоречий между странами региона, в первую очередь — через механизмы БРИКС.

«Я считаю, что центром всех этих переговоров должна быть Российская Федерация из-за того, что у нас хорошие отношения с Индией, особо привилегированное стратегическое партнерство у нас», — подчеркнул собеседник ИС «Вести».

Эксперт также отметил, что у Москвы сложились прочные отношения с Китаем и Индонезией — крупнейшим мусульманским государством мира. По его мнению, именно роль посредника позволит России сгладить и сбалансировать разнонаправленные интересы ведущих азиатских держав.

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров, общаясь с российскими журналистами в Нью-Дели на полях саммита глав МИД БРИКС, заявил, что интерес к вступлению в объединение не ослабевает. По его словам, соответствующие запросы уже поступили от нескольких государств.