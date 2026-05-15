США решили сократить американское военное присутствие в Европе

Как уточняет телеканал, отменена переброска 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была сменить подразделения в Польше, странах Балтии и Румынии. Часть военнослужащих уже находится в Европе и получила распоряжение вернуться в США.
Кроме того, отменена отправка в Германию батальона дальнобойных ракет. Также из Европы планируется вывести командование, отвечающее за данные подразделения.
Согласно публикации, данное решение связано с курсом президента США Дональда Трампа, направленным на сокращение американского военного присутствия в Европе после критики союзников по НАТО.
Ранее издание Bild сообщало о готовящемся выводе американского контингента из Германии. Отмечалось, что речь идет о 5 тыс. военнослужащих.