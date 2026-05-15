США решили сократить американское военное присутствие в Европе

Глава Пентагона Пит Хегсет принял решение об отмене двух ротаций американских военных в Европе и сокращении части персонала на континенте, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

Как уточняет телеканал, отменена переброска 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, которая должна была сменить подразделения в Польше, странах Балтии и Румынии. Часть военнослужащих уже находится в Европе и получила распоряжение вернуться в США.

Кроме того, отменена отправка в Германию батальона дальнобойных ракет. Также из Европы планируется вывести командование, отвечающее за данные подразделения.

Согласно публикации, данное решение связано с курсом президента США Дональда Трампа, направленным на сокращение американского военного присутствия в Европе после критики союзников по НАТО.

Ранее издание Bild сообщало о готовящемся выводе американского контингента из Германии. Отмечалось, что речь идет о 5 тыс. военнослужащих.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
