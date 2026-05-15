Полковник Ходаренок: война Китая и США приведет к применению ядерного оружия

Неправильный подход к тайваньскому вопросу может спровоцировать конфликт между Пекином и Вашингтоном, предупредил глава КНР Си Цзиньпин на встрече с Дональдом Трампом. Как будет выглядеть война Китая и США, на чьей стороне преимущество и почему столкновение стран может привести к применения ядерного оружия — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.
«Две страны могут столкнуться и даже вступить в конфликт», — предупредил китайский лидер.
Разберемся, как подобная война может выглядеть на практике. Си Цзиньпин не стал вдаваться в детали и конкретизировать, каким образом между США и КНР может разгореться военный конфликт. Однако в экспертном сообществе — как отечественном, так и зарубежном — недостатка в сценариях возможного вооруженного противоборства нет.
К примеру, гипотетическое вторжение Китая на Тайвань — одна из излюбленных тем американских медиа. Об этом говорят и ведущие аналитики Пентагона, и политические обозреватели основных СМИ США. КНР, по версии военного ведомства США, давно вынашивает планы завоевания Тайваня. Варианты действий весьма разнообразны: от воздушной и морской блокады острова до полномасштабного вторжения.
К одному из возможных планов вторжения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) на Тайвань обращалась и «Газета.Ru». Если рассматривать вопрос с сугубо военной точки зрения, то НОАК для достижения этой цели необходимо будет провести полноценную воздушно-морскую десантную операцию (ВМДО), то есть высадить оперативно-стратегические и оперативные воздушные и морские десанты на территорию, занимаемую противником.
По большому счету, эта задача сегодня вполне по силам Вооруженным силам Китая. КНР сейчас имеет самый большой военно-морской флот в мире общей численностью более 350 кораблей и подводных лодок, в том числе более 130 надводных кораблей основных классов.
К тому же, как отмечают специалисты, темпы работы нынешнего китайского кораблестроительного конвейера не имеют аналогов в мирное время. Более того, в каждый отдельный момент даже трудно установить, сколько сейчас у Китая кораблей в строю.
Стремление насильственно воссоединить Тайвань с материком и решимость заменить США в качестве гегемона в западной части Тихого океана заставили Пекин потратить огромное количество времени и денег на улучшение качества своего военно-морского флота, полагают в Пентагоне.
Китайский авианосный флот, оснащенный передовыми системами, такими как электромагнитные катапульты, может обеспечить авиационное прикрытие морских десантных сил при вторжении на Тайвань или даже противостоять ВМС США в сражении авианосцев с авианосцами, которое гипотетически может произойти впервые со времен Второй мировой войны.
Однако и вероятный противник далеко не слаб. Не говоря даже об оперативных и боевых возможностях ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе, сам Тайвань представляет собой нешуточную военную силу. ВМС Тайваня стоят в одном ряду с флотами таких стран, как Италия, Индия и Франция (22 фрегата, четыре эсминца, четыре подводные лодки, 31 ракетный катер и др.).
ВВС острова насчитывают более 300 истребителей, из них 56 вполне современных Мираж 2000D и 120 F-16A. 14 августа 2020 года Тайвань подписал формальное соглашение с Соединенными Штатами о приобретении 66 истребителей Lockheed Martin F-16C/D (F-16V) Block 70 Viper новой постройки.
Тайвань располагает крылатыми ракетами, способными достичь крупных городов материкового Китая. Заявленная дальность новой модификации ракеты Hsiung Feng IIE — 1200 км. Этого вполне достаточно, чтобы нанести удары по городам на побережье и даже в глубине Китая в случае начала боевых действий.
Словом, и военные, и технологические, и экономические возможности сторон потенциального конфликта исключительно велики. И это будет битва примерно равных противников. И даже если, к примеру, одна из сторон в чем-то превосходит своего гипотетического противника, то у оппонента всегда есть на это преимущество адекватный ответ.
В частности, по сравнению с Китаем, США обладают превосходством в авианосном флоте и кораблях большого водоизмещения. Однако Китай стремительно догоняет Соединенные Штаты по количеству кораблей этого класса, а также имеет на оснащении противокорабельные ракеты выдающихся дальности стрельбы и мощи, что делает вход американских авианосных ударных групп в зону их досягаемости весьма опасным.
В частности, на военном параде в честь 80-летия победы в войне сопротивления китайского народа японским захватчикам и во Второй мировой войне в 2025 году было представлено целое семейство противокорабельных ракет, принятых на вооружение НОАК только за последние годы. Среди них:
* YJ-15 — сверхзвуковая противокорабельная ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем;
Можно не сомневаться, что на соединения ВМС США, которые осмелятся приблизиться к китайским берегам, обрушится просто ливень подобных изделий, в самое короткое время способных пустить на дно весь американский флот в зоне Тихого океана.
Таким образом, если по глупости или из-за провокации Вашингтона — а только это может стать поводом и причиной войны — между США и Китаем разгорится военный конфликт, то это будет более чем масштабное вооруженное противоборство, по боевому и численному составу привлеченных войск претендующее на статус мировой войны. Можно ни секунды не сомневаться, что в этом случае дело наверняка дойдет до применения ядерного оружия. К тому же боевой дух НОАК известен в Пентагоне еще со времен Корейской войны 1950−1953 годов.
Между тем в ходе гипотетического конфликта цветущий остров, каковым является в настоящее время Тайвань, наверняка будет превращен в груду строительного мусора и щебня. Поэтому подобный вариант присоединения Тайбэя для Пекина явно не подходит. В связи с этим велика вероятность, что военно-политическое руководство Китая проявит в подобной обстановке всю возможную осмотрительность, осторожность и свойственное официальному Пекину терпение — и в конечном итоге ~добьется присоединения Тайваня к материковому Китаю по образу и подобию Макао и Гонконга~.
Биография автора:
Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.
Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).