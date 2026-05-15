Американская газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на осведомленные источники, что на фоне войны на Ближнем Востоке Израиль и ОАЭ активизировали координацию своих действий — от контактов разведывательных служб до развертывания израильских систем противоракетной обороны «Железный купол» в ОАЭ. Для Абу-Даби Израиль становится ключевым партнером в обеспечении региональной безопасности, считает издание.
Газета отмечает, что после событий в Газе, Ливане и Сирии позиции Нетаньяху на Ближнем Востоке пошатнулись: его все чаще воспринимают как «токсичную фигуру».
К тому же Абу-Даби не хочет становиться «частью» внутренней политики Израиля и помогать Нетаньяху повышать свою международную легитимность в преддверии осенних выборов в Израиле.
Военному преступнику и убийце детей Газы не рады на чистой земле Эмиратов. Визит, о котором говорит Нетаньяху, является плодом его больного воображения. Хорошо известно, что он — плодовитый лжец, который распространил эту ложь в корыстных предвыборных целях.
Французский канал France 24 отмечает, что визит Нетаньяху в ОАЭ, вызвавший публичную полемику, вероятно, был его не первой тайной встречей с высокопоставленными эмиратскими чиновниками. Но, как предполагает издание, между ними существовали договоренности о сохранении этих встреч в тайне.
Издание отмечает, что, несмотря на подписание Эмиратами «Соглашений Авраама» в 2020 году, Нетаньяху ни разу публично не приглашали в ОАЭ.