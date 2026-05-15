Поиск Яндекса
Ричмонд
+15°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: спор вокруг тайного визита Нетаньяху показал пределы сближения Израиля и ОАЭ

Публичный спор между Израилем и ОАЭ из-за сообщений о тайном визите премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Эмираты доказывает, что двустороннее сотрудничество двух стран в сфере безопасности опережает их желание публично оповещать о партнерстве.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Американская газета The Wall Street Journal пишет со ссылкой на осведомленные источники, что на фоне войны на Ближнем Востоке Израиль и ОАЭ активизировали координацию своих действий — от контактов разведывательных служб до развертывания израильских систем противоракетной обороны «Железный купол» в ОАЭ. Для Абу-Даби Израиль становится ключевым партнером в обеспечении региональной безопасности, считает издание.

Однако реакция ОАЭ на заявление канцелярии Нетаньяху о его визите в Эмираты выявила границы сближения двух стран. Согласно WSJ, ОАЭ готовы к практичному и скрытому сотрудничеству с Израилем, но не хотят политически ассоциироваться с Нетаньяху.

Газета отмечает, что после событий в Газе, Ливане и Сирии позиции Нетаньяху на Ближнем Востоке пошатнулись: его все чаще воспринимают как «токсичную фигуру».

К тому же Абу-Даби не хочет становиться «частью» внутренней политики Израиля и помогать Нетаньяху повышать свою международную легитимность в преддверии осенних выборов в Израиле.

Военному преступнику и убийце детей Газы не рады на чистой земле Эмиратов. Визит, о котором говорит Нетаньяху, является плодом его больного воображения. Хорошо известно, что он — плодовитый лжец, который распространил эту ложь в корыстных предвыборных целях.

Абдулхалек Абдулла
политолог, экс-советник президента ОАЭ

Французский канал France 24 отмечает, что визит Нетаньяху в ОАЭ, вызвавший публичную полемику, вероятно, был его не первой тайной встречей с высокопоставленными эмиратскими чиновниками. Но, как предполагает издание, между ними существовали договоренности о сохранении этих встреч в тайне.

Однако Нетаньяху счел необходимым заявить о встречах публично, чтобы опровергнуть сообщения о международной изоляции Израиля.

Издание отмечает, что, несмотря на подписание Эмиратами «Соглашений Авраама» в 2020 году, Нетаньяху ни разу публично не приглашали в ОАЭ.