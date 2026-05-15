Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: Китай заставил Трампа чувствовать себя «уважаемым», чтобы задать тон отношениям

В ходе визита президента США Дональда Трампа в Пекин ему расстелили красную дорожку и оказали особое внимание ради перезагрузки отношений.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Катарское информагентство Al Jazeera отмечает, что Трампа допустили в закрытый комплекс Чжуннаньхай центр силы в Китае. Это засекреченное и одно из самых охраняемых мест в мире. Здесь живет Си Цзиньпин, а также расположены офисы правящей Коммунистической партии и Государственного совета.

Лишь несколько человек, не входящих в Коммунистическую партию Китая, ступали на территорию этого комплекса, включая президента России Владимира Путина и короля Нидерландов, отмечает издание.

Таким образом Пекин дал почувствовать Трампу, что он  «очень уважаемый» человек.

По мнению Al Jazeera, это часть плана Китая по перезагрузке отношений с США: стороны пытались снизить враждебность и напряженность и наметить рамки для продвижения вперед на следующие три года.

Но, хотя «почтительная риторика» и жесты уважения помогли «стабилизировать» отношения, визит в Китай в итоге стал «провалом» для Трампа в экономическом плане, констатирует катарское издание. По словам экспертов, китайцы «не настолько доверяют» Трампу и США, чтобы покупать американские технологии. Al Jazeera напоминает, что, когда Трамп посещал Китай в последний раз во время своего первого президентства, он тоже говорил «приятные вещи» о Китае, но вскоре после этого начал «разрушительную торговую войну».

Как полагает издание, Трамп продолжит утверждать, что «40 часов в Китае» были успешными. Но это всего лишь первая из четырех встреч лидеров в этом году: две состоятся на международных саммитах, а третья в ходе ответного государственного визита Си Цзиньпина в Вашингтон.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше