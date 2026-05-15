Al Jazeera: Китай заставил Трампа чувствовать себя «уважаемым», чтобы задать тон отношениям

Катарское информагентство Al Jazeera отмечает, что Трампа допустили в закрытый комплекс Чжуннаньхай — центр силы в Китае. Это засекреченное и одно из самых охраняемых мест в мире. Здесь живет Си Цзиньпин, а также расположены офисы правящей Коммунистической партии и Государственного совета.
Лишь несколько человек, не входящих в Коммунистическую партию Китая, ступали на территорию этого комплекса, включая президента России Владимира Путина и короля Нидерландов, отмечает издание.
Таким образом Пекин дал почувствовать Трампу, что он — «очень уважаемый» человек.
Но, хотя «почтительная риторика» и жесты уважения помогли «стабилизировать» отношения, визит в Китай в итоге стал «провалом» для Трампа в экономическом плане, констатирует катарское издание. По словам экспертов, китайцы «не настолько доверяют» Трампу и США, чтобы покупать американские технологии. Al Jazeera напоминает, что, когда Трамп посещал Китай в последний раз во время своего первого президентства, он тоже говорил «приятные вещи» о Китае, но вскоре после этого начал «разрушительную торговую войну».
Как полагает издание, Трамп продолжит утверждать, что «40 часов в Китае» были успешными. Но это всего лишь первая из четырех встреч лидеров в этом году: две состоятся на международных саммитах, а третья — в ходе ответного государственного визита Си Цзиньпина в Вашингтон.