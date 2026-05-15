В небе над Сумской областью был уничтожен украинский истребитель, предположительно — F-16. Об этом сообщмл в своем Telegram-канале координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на показания местных жителей, ставших свидетелями воздушного боя.
Инцидент произошел около 11:00 в районе города Кролевец. Очевидцы заметили два самолета, двигавшихся с запада на юго-восток. По словам местных жителей, воздушные суда имели характерные признаки западной авиатехники.
«Примерно в 10:40 два самолета с запада на юго-восток, второй даже хвастанул ракетами, две красные под брюхом. Похоже на F-16, не наши, не Су», — отмечают авторы аккаунта.
Вскоре после этого последовал перехват со стороны российских Воздушно-космических сил. Навстречу украинской паре вылетел российский Су-35, который применил ракету класса «воздух-воздух» по цели. Несмотря на попытку маневра уклонения, истребитель ВСУ не смог уйти от удара.
«По свидетельствам местных людей, самолет разорвало пополам, и обломки упали в поля за городом», — сообщает Лебедев.
По имеющимся данным, сбитый борт следовал со стороны авиабазы в Нежине, которая считается одним из ключевых узлов украинской военной авиации. Официального подтверждения потерь от командования ВСУ на данный момент не поступало.