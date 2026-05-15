В Хельсинки из-за угрозы дронов отменили сотни автобусных рейсов

Из-за угрозы беспилотников некоторые продуктовые магазины в регионе также открылись позже обычного. В сети HOK-Elanto сотрудникам рекомендовали следовать указаниям властей и оставаться дома. В компании Kesko сообщили, что работникам ночной смены на складе в Вантаа разрешили остаться на рабочих местах после окончания смены.