В Хельсинки из-за угрозы дронов отменили сотни автобусных рейсов

Угроза беспилотников нарушила работу транспорта и ряда служб в Хельсинки. Из-за предупреждения об опасности дронов с 05:00 до 10:00 были отменены около 400 автобусных рейсов, поскольку часть водителей осталась дома, сообщает Yle.
Всего было отменено около 10% утренних рейсов в часы пик. При этом метро, трамваи и железнодорожное сообщение продолжили работу в штатном режиме.
Ситуация также повлияла на работу медицинских учреждений. Так, в Хельсинкском университете сообщили, что часть пациентов опоздала на приемы, однако процедуры удалось провести, а расписание было скорректировано.
В городском департаменте здравоохранения отметили, что отдельные сотрудники опаздывали или отсутствовали, из-за чего задерживались, в частности, утренние выезды на дом. При этом «все самые важные услуги» продолжали оказывать.
Из-за угрозы беспилотников некоторые продуктовые магазины в регионе также открылись позже обычного. В сети HOK-Elanto сотрудникам рекомендовали следовать указаниям властей и оставаться дома. В компании Kesko сообщили, что работникам ночной смены на складе в Вантаа разрешили остаться на рабочих местах после окончания смены.
Утром власти Финляндии из-за угрозы беспилотников выпустили экстренное предупреждение для региона Уусимаа, где находится Хельсинки. Жителей призвали оставаться в помещениях и не подходить к окнам.
На фоне предупреждения аэропорт Хельсинки-Вантаа временно приостановил авиасообщение. Позднее спасательные службы объявили, что опасность миновала, а воздушное пространство открыли. По данным МВД Финляндии, на территорию страны мог проникнуть как минимум один беспилотник.
