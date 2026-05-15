Оскандалившаяся гадалка Ермака удалила свой канал

Гадалка Вероника Аникиевич, известная как Фэншуй, удалила свой Telegram-канал. Именно с ней советовался бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак при назначении чиновников.
Страница Аникиевич в соцсетях пока активна. Однако гиперссылка на её Telegram уже не работает.
Ранее гадалка не явилась на заседание временной комиссии Верховной рады по противодействию коррупции. Причину неявки она не объяснила.
Имя Вероники Фэншуй всплыло после того, как 11 мая НАБУ и САП предъявили Ермаку обвинения в легализации имущества, полученного преступным путём, в составе организованной группы и в особо крупном размере. При обнародовании материалов следствия выяснилось, что экс-глава офиса президента советовался с ней по кадровым вопросам. В телефоне Ермака она была записана как «Вероника Фэншуй».
По данным следствия, Аникиевич также получала от Ермака имена его политических оппонентов.
14 мая Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Ермака на 60 суток с правом выйти под залог в 140 миллионов гривен — это около 3,1 миллиона долларов. Бывший чиновник заявил, что таких денег у него нет, и надеется на помощь друзей.