Телеканал Израиля перепутал флаги Армении и Азербайджана в эфире Евровидения

Ранее музыкальный конкурс Евровидение стартовал в Вене, но ещё до начала шоу столкнулся с беспрецедентным скандалом. Пять стран отказались от участия из-за присутствия Израиля. Бойкот объявили Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Столь массового демарша в истории конкурса прежде не случалось. Организаторы в связи с напряжённой обстановкой отдельно предупредили участников о запрете политических заявлений, пообещав строго следить за соблюдением этого правила.