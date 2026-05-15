Количество сбитых на подлете к Москве дронов достигло девяти

Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве еще два беспилотника, сообщил мэр Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.
Количество дронов, о перехвате которых 15 мая сообщил Собянин, достигло девяти. В предыдущий раз об уничтожении двух БПЛА глава города отчитался в 12:27.
Столичный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию. Ранее ограничения также действовали в Шереметьево и Домодедово, на момент подготовки публикации они работали в штатном режиме.
