Россия передала Киеву четверых эвакуированных из зоны боев украинцев

Российская сторона передала Украине четверых жителей Сумской области, которые ранее были эвакуированы из зоны боевых действий и находились в пунктах временного размещения в Курской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в своем канале на платформе «Макс».