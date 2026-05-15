Россия передала Киеву четверых эвакуированных из зоны боев украинцев

Российская сторона передала Украине четверых жителей Сумской области, которые ранее были эвакуированы из зоны боевых действий и находились в пунктах временного размещения в Курской области. Об этом сообщила Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова в своем канале на платформе «Макс».
«Четыре жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину. Они проживали в пунктах временного размещения Курской области, где были под покровительством нашей страны», — пояснила омбудсмен.
Помимо гуманитарной акции по возвращению гражданских лиц, в ходе недавнего обмена военнопленными по формуле «205 на 205» была проведена работа по передаче личной корреспонденции. Сотрудники аппарата Уполномоченного получили от украинской стороны письма, написанные российскими военнослужащими для своих близких.
«От украинского омбудсмена мои помощники получили письма наших военнопленных своим родным. Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит», — подчеркнула Лантратова.
Данные меры стали очередным этапом взаимодействия в рамках гуманитарного диалога, направленного на поддержку семей участников конфликта и обеспечение прав человека. Ранее стало известно, что в процессе обмена сторонами была проведена передача тел погибших: российская сторона получила останки 41 защитника, в то время как Украине были переданы тела 528 бойцов ВСУ.