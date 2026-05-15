Совет Европы отказал Косово в членстве

Самопровозглашенная республика Косово не смогла получить членство в Совете Европы (СЕ). Об этом заявил министр иностранных дел Сербии Марко Джурич.

В Кишиневе в настоящее время проходит заседание Комитета министров СЕ. Как уточнил глава сербского внешнеполитического ведомства, в пятницу ряд делегаций европейских государств выступили с инициативой о принятии самопровозглашенного Косово в организацию, однако им не удалось заручиться поддержкой большинства участников.

«Косово и Метохия без членства в СЕ. В то время, когда политические, коллективные, человеческие, культурные и другие права сербского народа в Косово и Метохии систематически находятся под угрозой… с гордостью могу сказать, что сегодня в СЕ победил принцип соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств», — написал министр иностранных дел Сербии в соцсети Х.

