Совет Европы отказал Косово в членстве

В Кишиневе в настоящее время проходит заседание Комитета министров СЕ. Как уточнил глава сербского внешнеполитического ведомства, в пятницу ряд делегаций европейских государств выступили с инициативой о принятии самопровозглашенного Косово в организацию, однако им не удалось заручиться поддержкой большинства участников.
«Косово и Метохия без членства в СЕ. В то время, когда политические, коллективные, человеческие, культурные и другие права сербского народа в Косово и Метохии систематически находятся под угрозой… с гордостью могу сказать, что сегодня в СЕ победил принцип соблюдения территориальной целостности и суверенитета государств», — написал министр иностранных дел Сербии в соцсети Х.