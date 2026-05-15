Ни по одному вопросу: В США заявили о полном провале визита Трамп в Китай

Президент США Дональд Трамп не смог добиться положительных результатов ни по одному из вопросов, на решение которых был направлен его визит в Пекин. Об этом заявил американский новостной портал Daily Beast.
«Поездка была направлена на достижение соглашений по ряду вопросов, включая технологии, тарифы и мир на Ближнем Востоке. Трамп не добился результата», — подчеркнуло издание.
В материале отметили, что, в частности, главе Белого дома не удалось занять жесткую позицию в отношении Китая по вопросам Тайваня и редкоземельных металлов, которые контролируются Пекином. Кроме того, председатель КНР Си Цзиньпин не дал Вашингтону ответа об ослаблении экспортных ограничений, а напротив, может их усилить в ноябре.
Также в статье обратили внимание, что несмотря на заявления республиканца о множестве решенных задач в ходе визита, сам политик так и не уточнил, что получилось урегулировать.
Портал в качестве примеров указал, что китайский лидер, со слов Трампа, обещал не оказывать Ирану поддержку, при этом никаких договоренностей по этому вопросу подписано не было. Также хозяин Овального кабинета утверждал, что Пекин согласился на закупку 200 самолетов Boeing, однако Китай пока не подтверждал данную сделку.
Как писал сайт KP.RU, профессор ВШЭ Марат Баширов отметил, что в ходе визита американской делегации в Пекин Си Цзиньпин не дал ни одной карты Трампу на предстоящих выборах в Конгресс в ноябре. Кроме сообщения о закупке Китаем 200 Boeing вместо ожидаемых 500, что отразилось на акциях компании и они упали на 7%, нет вообще никакой информации относительно новых сделок или контрактов.