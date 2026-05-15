Вологодский губернатор назвал фейком слова о «детях войны»

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что среди телеграм-каналов распространяется фейк, в котором его слова о Дне Победы во Второй мировой войне, ветеранах и детях войны переданы недостоверным образом. Об этом заявил в своем телеграм-канале.
«Это ложь. Не очень умные люди конъюнктурно спекулируют в пользу “заказчиков” публикаций и передергивают слова. Классика “информационных” технологий», — написал Филимонов.
Как отметил губернатор, во время выступления он заявил, что «подвиг героев СВО ничем не отличается по значимости от подвигов наших великих предков, не умаляя подвига тех, кто был в годы Великой Отечественной войны еще ребенком». Филимонов подчеркнул, это является фактом, и он готов повторить эти слова.
Понятие «дети войны» относится к гражданам, родившимся в период с 22 июня 1928 года по 9 мая 1945 года (в некоторых регионах до 3 сентября 1945 года), постоянно проживавших в СССР во время Великой Отечественной войны. Статус дает право на региональные льготы, выплаты, социальную защиту.
На федеральном уровне единый статус не установлен. Регионы России принимают собственные законы или поправки. Например, соответствующие меры были внедрены в Москве, Башкирии, Ставропольском крае.
Выступление, о котором идет речь, состоялось 8 мая. Его полную запись Филимонов опубликовал в своем телеграм-канале. В своей речи он подчеркнул, что «реальных, настоящих» ветеранов Великой Отечественной войны становится все меньше. Поэтому, когда ему предлагают рассказать или посетить какого-либо ветерана он задается вопросом об их возрасте и иногда начинает «с коллегами полемизировать», указывая на то, что тем «было совсем немного лет» во время войны и они «не всегда и не напрямую» принимали участие в боевых действиях.
Летом 2022 года заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев на встрече с ветеранами согласился с идеей ввести для детей Сталинграда федеральные льготы, как у защитников Севастополя и переживших блокаду.
Спустя год Госдума приравняла к ветеранам войны жителей осажденного Сталинграда. Закон затронул тех, кто находился на территории Сталинграда во время Сталинградской битвы с 23 августа 1942 года по 2 февраля 1943 года. По состоянию на апрель 2023-го, таких жителей было 3997.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».