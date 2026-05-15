Атака на гражданских: дрон ВСУ ранил мужчину и женщину под Брянском

Вооруженные силы Украины атаковали гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа Брянской области с помощью дрона-камикадзе. В результате нападения двое мирных жителей получили ранения, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале на платформе «Макс».
«ВСУ целенаправленно атаковали дронами-камикадзе гражданский автомобиль в селе Солова Стародубского муниципального округа. В результате террористических действий киевского режима, к сожалению, ранены два мирных жителя», — написал глава области.
Пострадавшие — мужчина и женщина — были оперативно доставлены в медицинское учреждение, где им была оказана квалифицированная помощь.
По словам Ковальчука, на месте происшествия продолжают работать сотрудники экстренных и оперативных служб, которые проводят необходимые следственные мероприятия.