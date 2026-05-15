Лавров высказался о позиции России в вопросе расширения СБ ООН

Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров сообщил , что реформа СБ ООН давно назрела, и Москва поддерживает требование африканских стран об увеличении представительства континента в этом органе. По словам дипломата, существующий формат Совбеза ООН не в полной мере отражает современные геополитические реалии.