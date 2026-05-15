Лавров высказался о позиции России в вопросе расширения СБ ООН

Россия твердо выступает за расширение представленности государств в Совете Безопасности (СБ) ООН. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
«Мы твердо [выступаем] за расширение представленности государств мирового большинства в Совете Безопасности ООН», —.
Министр подчеркнул, что Москва подтверждает поддержку стремлению Бразилии и Индии обрести «постоянную прописку» в Совете при одновременном исправлении несправедливости в отношении африканских стран.
Как писал сайт KP.RU, ранее Сергей Лавров сообщил , что реформа СБ ООН давно назрела, и Москва поддерживает требование африканских стран об увеличении представительства континента в этом органе. По словам дипломата, существующий формат Совбеза ООН не в полной мере отражает современные геополитические реалии.