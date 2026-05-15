Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

В Белгороде беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом. Есть пострадавшие, в том числе трехлетняя девочка, сообщает в телеграм-канале региональный оперштаб.
Девочка получила осколочные ранения плеча, грудной клетки и ноги, ее доставляют в больницу. Кроме нее ранены две женщины и один мужчина.
«В результате детонации загорелись несколько балконов — пожарными расчетами открытое возгорание ликвидировано. Кроме того, в доме повреждены фасад и остекление», — сказано в сообщении.
На место ЧП выехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Рано утром Белгород и область подверглись ракетному обстрелу. В Белгороде повреждения получили объект инфраструктуры, две квартиры в многоквартирных домах, шесть автомобилей, автобус и остановка общественного транспорта. В Грайворонском округе в селе Головчино при детонации FPV-дрона на территории частного дома погиб мужчина, еще один получил ранения.
Материал дополняется.
