Дрон атаковал многоэтажку в Белгороде

Рано утром Белгород и область подверглись ракетному обстрелу. В Белгороде повреждения получили объект инфраструктуры, две квартиры в многоквартирных домах, шесть автомобилей, автобус и остановка общественного транспорта. В Грайворонском округе в селе Головчино при детонации FPV-дрона на территории частного дома погиб мужчина, еще один получил ранения.