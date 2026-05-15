Дрон ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Белгороде

Ранее в этот же день аналогичной атаке подверглась Брянская область. В селе Солова Стародубского муниципального округа украинский дрон-камикадзе целенаправленно ударил по гражданскому автомобилю. В результате того инцидента ранения получили два человека — мужчина и женщина. Врио губернатора региона Егор Ковальчук в своем канале сообщил, что пострадавшие доставлены в больницу, назвав действия киевского режима террористическими.