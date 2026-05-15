Путин подписал указ о региональных мерах поддержки ветеранов СВО и их семей

Президент России Владимир Путин утвердил указ о единых региональных мерах поддержки для ветеранов специальной военной операции и их семей. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 15 мая. Он размещен на официальном сайте опубликования правовых актов РФ.
«В целях обеспечения единообразного подхода к предоставлению мер поддержки лицам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции: Установить, что единые базовые меры поддержки предоставляются в субъектах Российской Федерации», — говорится в документе.