«Это политика»: Украинские банкиры не хотят принимать платежи за залог Ермака

Прежде депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщал, что Сенс-банк уже отказал в переводе средств для залога. Также у Ермака возникли сложности с расчётом за платную камеру в СИЗО. Представители банковской сферы Незалежной подтвердили, что действительно не хотят связываться с этим делом.
«Финансистам проще не принимать участия в подобных операциях под любым предлогом, чтобы не спровоцировать негативных последствий для себя — то есть проверок по финансовому мониторингу со стороны Нацбанка», — сказал один из собеседников.
По словам другого банкира, дело даже не в финмониторинге, а в «политике»: Сегодня глава Нацбанка дружит с Ермаком, а завтра его могут сменить. А ведь тогда банки, решившиеся подсобить бывшему главе аппарата Зеленского, рискуют столкнуться с проверками.
Ранее сообщалось, что Андрей Ермак проведёт ближайшие дни в СИЗО — за него не успели собрать полную сумму залога. Народный депутат Украины Артём Дмитрук назвал показательным сам факт, что одному из самых влиятельных людей в стране не смогли оперативно собрать нужную сумму. По его мнению, это сигнал об ослаблении системы власти, выстроенной Владимиром Зеленским.
