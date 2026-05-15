Россия получила письма от военнопленных через украинского омбудсмена

Напомним, сегодня, 15 мая, состоялся очередной обмен военнопленными между Россией и Украиной — по формуле «205 на 205». Бойцы скоро вернутся домой. Также из плена освободили 13 раненых, им сейчас оказывают необходимую медицинскую помощь. Кроме того, украинская сторона передала России 41 тело погибших солдат. Россия, в свою очередь, отправила Украине 528 тел погибших военных ВСУ.