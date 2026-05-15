Лавров предупредил Армению о риске потери привилегий в ЕАЭС

Министр подчеркнул, что вопрос двусторонних отношений планируется обсудить на саммите ЕАЭС, который состоится в конце мая в Казахстане. При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил, что не сможет присутствовать на мероприятии из-за предвыборной кампании. Лавров назвал это «печальным», добавив, что саммит предоставляет «хорошую возможность обсудить те вещи, которые витают в воздухе».
Пашинян неоднократно заявлял о намерении республики вступить в Европейский союз. В феврале парламент Армении в первом чтении принял законопроект о начале процесса присоединения к ЕС. В начале мая премьер уклонился от прямого ответа на вопрос о возможном выходе страны из ЕАЭС в случае его переизбрания на парламентских выборах 7 июня.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин призвал армянское руководство безотлагательно определиться с участием в объединении. Ранее он неоднократно указывал, что республика вправе самостоятельно выбирать партнеров, однако одновременное членство в таможенном союзе с ЕС и ЕАЭС невозможно. Путин напомнил, что Ереван получает значительные выгоды от участия в ЕАЭС, в том числе в сельском хозяйстве, перерабатывающей промышленности, миграционной сфере и в части таможенных сборов.