Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NYP: делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом

Представители американской делегации перед вылетом из Пекина в Вашингтон выбросили все предметы, полученные от китайских чиновников. Об этом сообщила журналистка New York Post Эмили Гудин в социальной сети X.

Источник: Reuters

«Американская делегация забрала все, что раздавали китайские чиновники… собрала их перед посадкой на AF1 и выбросила в мусорный бак внизу у трапа. Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается», — написала журналистка. В числе выброшенных вещей Гудин назвала удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома и значки для делегаций.

14 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщает NYP, во время данной поездки представители США не использовали личные телефоны для защиты данных от хакеров. Персональные устройства сотрудников Белого дома находились на борту Air Force One в «сумках Фарадея», блокирующих сигналы GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше