NYP: делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом

«Американская делегация забрала все, что раздавали китайские чиновники… собрала их перед посадкой на AF1 и выбросила в мусорный бак внизу у трапа. Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается», — написала журналистка. В числе выброшенных вещей Гудин назвала удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома и значки для делегаций.
14 мая президент США Дональд Трамп прибыл в Пекин с официальным визитом. Как сообщает NYP, во время данной поездки представители США не использовали личные телефоны для защиты данных от хакеров. Персональные устройства сотрудников Белого дома находились на борту Air Force One в «сумках Фарадея», блокирующих сигналы GPS, Wi-Fi, Bluetooth и RFID.