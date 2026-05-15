NYP: делегация США выкинула все подаренное в Китае перед вылетом

«Американская делегация забрала все, что раздавали китайские чиновники… собрала их перед посадкой на AF1 и выбросила в мусорный бак внизу у трапа. Ничего китайского происхождения на борт самолета не допускается», — написала журналистка. В числе выброшенных вещей Гудин назвала удостоверения, одноразовые телефоны сотрудников Белого дома и значки для делегаций.