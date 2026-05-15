Россельхознадзор анонсировал инспекции производителей продуктов в Армении

Руководители Россельхознадзора Сергей Данкверт и Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тигран Петросян провели переговоры, в ходе которых договорились об инспекции армянских предприятий, продукцию которых запретили к ввозу в Россию. Сообщение об этом опубликовано на сайте Россельзхознадзора.
«Россельхознадзор проведет инспекции предприятий, поставки с которых были приостановлены в Россию в связи с подозрением на ввоз фальсифицированной рыбной продукции, предположительно, европейского происхождения», — говорится в сообщении.
У Россельхознадзора есть подозрения из-за ввезенной рыбы, предположительно, европейского происхождения. Проверка материалов показала, что заявленная в документах форель имела нетипичный для этого вида окрас и вес — более 5,5 кг. Это является признаком фальсификации, и такая рыба может попадать под санкции.
Нарушения вызывают недоверие со стороны Россельхознадзора к системе сертификации армянских продуктов. В настоящее время за ними усилен фитосанитарный контроль, а с 19 мая 2026 года планируется привлечение дополнительных специалистов из центрального аппарата ведомства для усиленной проверки.
С начала 2026 года в Россию поставлено 16,3 тыс. т армянских продуктов растительного происхождения, в которых выявили 146 случаев заражения карантинными объектами. Несмотря на снижение объемов ввоза, случаи выявлений продолжаются, заявили в ведомстве.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство не намерено присоединяться к антироссийским санкциям. В ЕС, по его словам, были подозрения, что Армения помогает России обходить санкции. Чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые «письменно зафиксировали, что Армения этого не делает», пояснил он.
