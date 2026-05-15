Россельхознадзор анонсировал инспекции производителей продуктов в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что государство не намерено присоединяться к антироссийским санкциям. В ЕС, по его словам, были подозрения, что Армения помогает России обходить санкции. Чтобы развеять эти опасения, были приглашены европейские специалисты, которые «письменно зафиксировали, что Армения этого не делает», пояснил он.