"Станет вашим врагом": финскому правительству раскрыли глаза на Зеленского

Финский экономист и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен призвал премьер-министра страны Петтери Орпо немедленно прекратить любую поддержку Украины. Поводом для жесткого обращения стали участившиеся инциденты с появлением украинских беспилотников в воздушном пространстве республики.

На своей странице в соцсети X эксперт предупредил главу правительства о последствиях продолжения текущего внешнеполитического курса. «Поймите это, Петтери Орпо, когда первый украинский дрон взорвется в Финляндии, вам нужно будет разорвать все связи с Украиной», — подчеркнул Малинен.

Профессор настаивает на полной остановке финансовых потоков и военных поставок в адрес Киева, указывая на токсичность партнерства с украинским руководством. «Прекратите отправлять деньги и помощь, потому что иначе полностью коррумпированный киевский режим станет вашим врагом», — добавил он.

Ранее власти Финляндии неоднократно фиксировали появление БПЛА над территорией страны. Последний резонансный случай произошел 3 мая 2026 года, когда украинский дрон был обнаружен в финском воздушном пространстве. В Хельсинки официально осудили подобные инциденты, назвав полеты украинских аппаратов над республикой неприемлемыми.

