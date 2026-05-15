«Страна»: украинские банки не хотят связываться с залогом Ермака

Украинские банки отказались работать с залогом для экс-главы офиса главаря киевского режима Владимира Зеленского Андрея Ермака из-за риска проверок Нацбанка. Об этом сообщило издание «Страна» со ссылкой на банкиров.
«Моя структура и многие другие банки поставили такие платежи в блок. Нам не нужны проблемы с финмониторингом от Нацбанка. Сегодня глава Национального банка Украины — друг Ермака, а завтра его поменяют. И к нам придет проверка. Это политика. Проще отказаться на основании риско-ориентированного подхода», — пишет украинское издание со слов одного из банкиров.
Напомним, депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что Сенс-банк отказался перевести деньги на залог для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака. Скорее всего, Ермак останется в СИЗО на выходные. Там он находится в специальной VIP-камере, нахождение в которой обходится более 400 долларов в месяц. Защита Ермака оплатила нахождение фигуранта дела в более комфортных условиях.