Лукашенко: две трети гумпомощи для Белоруссии приходит из США

«В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: “Санкции, санкции”, — но американцы молодцы», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства. На канале опубликован видеофрагмент встречи.
«В этой помощи есть и ваша доля», — добавил Лукашенко, обращаясь к собеседнику. «Спасибо вам за эту помощь и поддержку», — сказал президент.
В ходе встречи с Грэмом белорусский лидер также отметил, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий, включая 850 протестантских общин, 20 миссий и пять учебных заведений. Евангелистская ассоциация Билли Грэма была основана в 1950 году.