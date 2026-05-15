Лукашенко: две трети гумпомощи для Белоруссии приходит из США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что две трети гуманитарной помощи, полученной республикой в прошлом году, поступило из США. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в Минске на встрече с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом.

Источник: Пресс-служба Президента Республики Беларусь

«В прошлом году две трети всей гуманитарной помощи, которую мы получаем в Беларуси, оказывают США. Как ни удивительно. Говорят: “Санкции, санкции”, — но американцы молодцы», — приводит слова Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства. На канале опубликован видеофрагмент встречи.

«В этой помощи есть и ваша доля», — добавил Лукашенко, обращаясь к собеседнику. «Спасибо вам за эту помощь и поддержку», — сказал президент.

В ходе встречи с Грэмом белорусский лидер также отметил, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий, включая 850 протестантских общин, 20 миссий и пять учебных заведений. Евангелистская ассоциация Билли Грэма была основана в 1950 году.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
