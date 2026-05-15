Лукашенко: две трети гумпомощи для Белоруссии приходит из США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что две трети гуманитарной помощи, полученной республикой в прошлом году, поступило из США. Соответствующее заявление он сделал в пятницу в Минске на встрече с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом.