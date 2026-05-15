Путин утвердил единые льготы для участников СВО по всей России

Документ призван обеспечить единообразный подход к льготам для бойцов, ветеранов, участников боевых действий в приграничье, ополченцев Донбасса, а также их родственников. Субъектам рекомендовано установить льготы на посещение культурных и спортивных объектов, субсидии от 100 тысяч рублей на газификацию, содействие в трудоустройстве и помощь с социальным контрактом.
Также в перечень вошли бесплатная юридическая и психологическая помощь, внеочередное санаторно-курортное лечение, льготное зачисление в образовательные организации и приоритетное предоставление социальных услуг.
Ранее Владимир Путин провёл в Кремле встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым, который доложил о социально-экономической обстановке в республике и поддержке участников спецоперации. Руководитель региона сообщил, что власти ввели уже 54 региональные меры финансовой и нефинансовой помощи для бойцов и их семей.
