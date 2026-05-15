Госдеп США продлил ливанское «перемирие» на 45 дней

Несмотря на оптимистичные заявления из Вашингтона, обстановка на ливано-израильской границе остается крайне нестабильной. Хотя официально между странами сохраняется режим прекращения огня, израильская авиация и артиллерия продолжают практически ежедневные удары по ливанской территории. Со своей стороны, движение «Хезболлах» отвечает регулярными атаками на позиции израильских военных в пограничной зоне, что ставит под вопрос эффективность достигнутых договоренностей.